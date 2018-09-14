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В Бресте трактор наехал на бордюрный камень и перевернулся. Два человека пострадали

14 сентября 2018 09:11
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Новости Беларуси. Днём 13 сентября в Бресте перевернулся трактор с полуприцепом «Т-05». Пострадали два человека.  

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, за рулём МТЗ-80 находился 43-летний местный житель. Во время движения машина наехала на бордюрный камень, в результате чего трактор упал на проезжую часть.  

В ДТП телесные повреждения получили водитель и 52-летний пассажир, также брестчанин. Оба человека доставлены в больницу.  

Проводится проверка.  

Осенью 2018 года под Сморгонью на прямой дороге перевернулся трактор. 

Машина легла колёсами вверх – подробности здесь.  

# Авария в Бресте # происшествия

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