В Бресте трактор наехал на бордюрный камень и перевернулся. Два человека пострадали

Новости Беларуси. Днём 13 сентября в Бресте перевернулся трактор с полуприцепом «Т-05». Пострадали два человека.

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, за рулём МТЗ-80 находился 43-летний местный житель. Во время движения машина наехала на бордюрный камень, в результате чего трактор упал на проезжую часть.

В ДТП телесные повреждения получили водитель и 52-летний пассажир, также брестчанин. Оба человека доставлены в больницу.

Проводится проверка.

Осенью 2018 года под Сморгонью на прямой дороге перевернулся трактор.