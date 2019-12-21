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В Минске мужчина представился работником ЖЭС и напал на девушку

21 декабря 2019 09:38
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Новости Беларуси. В Борисове задержан мужчина, который подозревается в разбойном нападении на минчанку. 

Как сообщает МВД Беларуси, 18 декабря в Минске в квартиру к девушке постучался мужчина в световозвращающем жилете и с бумагами в руках. Гражданин сказал, что работает в ЖЭС и должен проверить вентиляцию. У минчанки не возникло сомнений в правдивости слов собеседника. 

По словам потерпевшей, когда мужчина вошёл в квартиру, он ударил девушку электрошокером, затем ещё несколько раз рукой. После этого нападавший связал руки и ноги минчанки, а также заклеил ей рот монтажной лентой. 

С применением насилия и угроз фигурант выяснил, где жительница Минска прячет сбережения. Гражданин забрал примерно тысячу рублей, спрятал телефоны, запер дверь и ушёл, прихватив ключи. 

Освободившись, девушка связалась с подругой и хозяйкой квартиры – они обратились в милицию. 

Подозреваемый был задержан на следующий день в Борисове. Фигурантом оказался не раз судимый 36-летний житель Минской области, не имеющий работы. 

Месяцем ранее в Минске было совершено разбойное нападение на квартиру.

В преступлении подозревался брат владельца жилплощади – подробности здесь

# Нападение # происшествия

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