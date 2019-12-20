В Борисове мужчина с гранатой подошёл к милиционерам и попросил помочь

Новости Беларуси. 20 декабря примерно в полпервого дня в Борисове к милиционерам подошёл мужчина с гранатой в руке.

Как сообщает УВД Минского облисполкома, 45-летний местный житель попросил правоохранителей помочь ему. Гражданин объяснил, что хотел пошутить над другом и выдернул из гранаты чеку и потерял её.