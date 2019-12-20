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В Борисове мужчина с гранатой подошёл к милиционерам и попросил помочь

20 декабря 2019 16:25
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Новости Беларуси. 20 декабря примерно в полпервого дня в Борисове к милиционерам подошёл мужчина с гранатой в руке. 

Как сообщает УВД Минского облисполкома, 45-летний местный житель попросил правоохранителей помочь ему. Гражданин объяснил, что хотел пошутить над другом и выдернул из гранаты чеку и потерял её. 

В Борисове мужчина с гранатой подошёл к милиционерам и попросил помочь-1

Фото: УВД Минского облисполкома 

Сотрудники милиции вызвали СПГ, после чего зафиксировали гранату, положили её на землю, накрыли каской и обложили бронежилетами. Место происшествия было оцеплено. Сапёры выяснили, что граната – муляж для игры в страйкбол. 

В Борисове мужчина с гранатой подошёл к милиционерам и попросил помочь-4

Фото: УВД Минского облисполкома 

Житель Борисова задержан, с ним проводятся следственные действия. 

На неделе в Могилёве мужчина выронил обрез в автобусе.

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# Оружие и боеприпасы # происшествия

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