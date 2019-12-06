В Минске мужчина совершил разбойное нападение на квартиру брата

Новости Беларуси. В Минске задержан мужчина, который подозревается в разбойном нападении на квартиру дома по улице Каменногорская.

Как сообщает МВД Беларуси, происшествие случилось 18 ноября. Примерно в полдень, когда взрослые были на работе, гражданин в маске дождался, пока 14-летний подросток откроет дверь своей 8-летней сестре. После этого подозреваемый вошёл в помещение и закрыл детей в ванной.

Сначала фигурант самостоятельно искал деньги, но не нашёл. Тогда мужчина взял нож, привёл детей в одну из комнат и, угрожая насилием, потребовал показать, где мама и папа прячут деньги. Школьники назвали несколько возможных мест, но там денег не оказалось.

Старший ребёнок предложил позвонить маме и спросить, где находится наличность. Гражданин согласился. Мальчик связался с женщиной, но та ответила, что в доме денег нет. Прекратив разговор с сыном, она обратилась в милицию.

К моменту прибытия правоохранителей фигурант скрылся. Его личность удалось установить позже. Подозреваемым оказался 38-летний родной брат хозяина квартиры, ранее минчанин к уголовной ответственности не привлекался.

Как пояснил задержанный, он знал, что недавно владельцы квартиры продали недвижимость и получили крупную сумму денег. Мужчина хотел забрать их себе. Чтобы племянники его не узнали, гражданин воспользовался маской, перчатками, изменил голос и интонацию.

Отмечается, что в день нападения подозреваемый возвращался в дом брата, чтобы поддержать его и успокоить детей.

Действия мужчины квалифицированы по статье «Разбой, совершенный с проникновением в жилище».

Ранее стало известно, что в Минске было совершено разбойное нападение на квартиру.