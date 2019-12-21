В Витебске мужчина упал в вентиляционную шахту девятиэтажного дома

Новости Беларуси. 21 декабря около семи утра в Витебске мужчина упал в вентиляционную шахту девятиэтажки.
По сведениям МЧС Беларуси, прибывшие спасатели выяснили, что пострадавший находится на уровне шестого этажа. По предварительным данным, мужчина проживает в этом доме.
Подразделения МЧС достали гражданина из вентшахты. Пострадавший с травмами различной степени тяжести госпитализирован.
Устанавливаются детали случившегося.
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