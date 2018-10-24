В Минске мужчина похитил из магазина 188 плиток шоколада

Новости Беларуси. В Минске мужчина похитил из магазина более ста плиток шоколада.
По информации ГУВД Мингорисполкома, 37-летний неработающий и ранее судимый мужчина был задержан. Он открыто похитил 188 плиток шоколада из магазина.
Правоохранителям о случившемся сообщили сотрудники магазина.
Мужчина зашел в магазин, а затем его работник заметил, что посетитель прячет по карманам и под куртку товар. Мужчину позвали, но он начал убегать.
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