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В Минске мужчина похитил из магазина 188 плиток шоколада

24 октября 2018 11:45
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Новости Беларуси. В Минске мужчина похитил из магазина более ста плиток шоколада.

По информации ГУВД Мингорисполкома, 37-летний неработающий и ранее судимый мужчина был задержан. Он открыто похитил 188 плиток шоколада из магазина.

Правоохранителям о случившемся сообщили сотрудники магазина.

Мужчина зашел в магазин, а затем его работник заметил, что посетитель прячет по карманам и под куртку товар. Мужчину позвали, но он начал убегать.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Осенью нынешнего года гомельчанин украл мопса, чтобы порадовать жену.

Супруга не оценила (читать далее). 

# Кража # происшествия

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