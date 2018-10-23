Что будет с кабаном Ниф-Нифом, которого минчанин завёл на балконе?

Новости Беларуси. Хрюканье и неприятный запах не навсегда. Уже знаменитый кабан, проживающий в доме по проспекту Пушкина, уедет в деревню, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Хрюканье во дворе 15 дома – это не миф. Нестандартное для столицы животное обитает на 3 этаже, в основном, на балконе. Хозяин маленького кабанчика с радостью познакомил нас с Ниф-Нифом.