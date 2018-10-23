Прямой эфир

Что будет с кабаном Ниф-Нифом, которого минчанин завёл на балконе?

23 октября 2018 19:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Хрюканье и неприятный запах не навсегда. Уже знаменитый кабан, проживающий в доме по проспекту Пушкина, уедет в деревню, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Что будет с кабаном Ниф-Нифом, которого минчанин завёл на балконе?-1

Хрюканье во дворе 15 дома – это не миф. Нестандартное для столицы животное обитает на 3 этаже, в основном, на балконе. Хозяин маленького кабанчика с радостью познакомил нас с Ниф-Нифом.

Что будет с кабаном Ниф-Нифом, которого минчанин завёл на балконе?-4

В квартире он всего неделю, но уже освоился. А завтра отправится в путешествие в деревню. Там за ним будет присматривать отец хозяина. Так что все неудобства для соседей закончатся.

# Дикие животные # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Уголовное дело возбуждено в отношении председателя Жодинского горисполкома
23 октября 2018 16:11

Уголовное дело возбуждено в отношении председателя Жодинского горисполкома

В Стародорожском районе 23-летний мужчина обстрелял из пневматики дом соседа
23 октября 2018 15:46

В Стародорожском районе 23-летний мужчина обстрелял из пневматики дом соседа

Милиция прибыла на вызов об изнасиловании, а нашла опасный психотроп
23 октября 2018 13:10

Милиция прибыла на вызов об изнасиловании, а нашла опасный психотроп