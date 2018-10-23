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Уголовное дело возбуждено в отношении председателя Жодинского горисполкома

23 октября 2018 16:11
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Новости Беларуси. Председатель Жодинского горисполкома подозревается в коррупции. О возбуждении уголовного дела в отношении чиновника стало известно 23 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уголовное дело возбуждено в отношении председателя Жодинского горисполкома-1

Им заинтересовалось главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Уголовное дело возбуждено в отношении председателя Жодинского горисполкома-4

Подозреваемый задержан. Устанавливаются все обстоятельства совершённого преступления.

# Коррупция # происшествия # Фотофакт

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