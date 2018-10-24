В Ивьевском районе Opel выехал на встречную полосу перед фурой. Легковушка превратилась в груду металла

Новости Беларуси. Днём 23 октября на трассе Минск – Гродно в Ивьевском районе Opel врезался в автопоезд.

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, на 141 км дороги Opel пошёл на обгон, но не успел завершить манёвр. Машину боком занесло под фуру Volvo, которая ехала по встречной полосе.