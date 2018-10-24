В Ивьевском районе Opel выехал на встречную полосу перед фурой. Легковушка превратилась в груду металла
Новости Беларуси. Днём 23 октября на трассе Минск – Гродно в Ивьевском районе Opel врезался в автопоезд.
Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, на 141 км дороги Opel пошёл на обгон, но не успел завершить манёвр. Машину боком занесло под фуру Volvo, которая ехала по встречной полосе.
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
Водителя Opel и сидевшего за ним пассажира поместили в хирургическое отделение. Пассажира, сидевшего на заднем сиденье справа, доставили в реанимацию.
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
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