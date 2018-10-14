Гомельчанин украл мопса, чтобы порадовать жену. Супруга не оценила

Новости Беларуси. 13 октября в Гомеле задержали мужчину, который украл чужого пса, чтобы порадовать жену.

Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, в конце сентября к правоохранителям обратилась женщина. Заявительница рассказала, что кто-то украл её мопса.

В тот день гражданка зашла в магазин, оставив собаку на привязи возле торгового заведения. Когда хозяйка пса закончила с покупками и вышла на улицу, питомца уже не было.

Милиционеры зафиксировали приметы подозреваемого в совершении кражи, сообщили о нём сотрудникам ППСМ и начали розыск.

13 октября два правоохранителя шли по маршруту патрулирования. Возле магазина они заметили нескольких мужчин, один из которых был похож на подозреваемого в краже собаки. Милиционеры подошли к гражданину и задали несколько вопросов.

Фигурант сразу признался в похищении. Мужчина пояснил, что ошибочно принял мопса за французского бульдога, а эта порода собак нравится его супруге. Гражданин подумал, что покупать животное смысла нет, если пёс сидит прямо перед ним. В итоге подозреваемый забрал мопса, чтобы порадовать спутницу жизни. Жена подарок не оценила и велела вернуть пса. Но фигурант не мог этого сделать, ведь собака была украдена.

Питомец возращён хозяйке. В отношении гомельчанина возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

В Конце прошлого года минчанин украл чужую собаку.