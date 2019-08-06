Гродненец вербовал девушек в интернете для занятия проституцией

Сотрудники отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Гродненского РОВД во время мониторинга сети обнаружили объявление от гражданина. Он предлагал мужчинам за деньги провести вечер с его 27-летней знакомой.

Новости Беларуси. В Гродно задержан 37-летний мужчина за вовлечение девушек в оказание сексуальных услуг. Эту информацию сообщает УВД Гродненского облисполкома.

Девушка была оперативно задержана. Она рассказала, что познакомилась с мужчиной в соцсетях. Он представился директором фирмы и при встрече предложил оказывать услуги интимного характера за деньги. Гродненец сам подыскивал клиентов, а выручку делил пополам. Девушка пояснила, что она согласилась на такую работу из-за тяжелого материального положения.

Позже выяснилось, что мужчина успел вовлечь в свой бизнес еще как минимум двух девушек 1988-1992 годов рождения. Их услугами успели воспользоваться не менее десяти человек. Задержанный гродненец признал вину. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Организация и использование занятия проституцией либо создание условий для занятия проституцией».