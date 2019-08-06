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Мужчина получил ранение в шею стрелой из лука в Островецком районе

06 августа 2019 08:05
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Новости Беларуси. В Островецком районе мужчина получил ранение стрелой из лука.  

По информации Следственного комитета, происшествие случилось вечером третьего августа. Недалеко от города Островец в лесном массиве 41-летний мужчина во время стрельбы из лука по мишени получил ранение стрелой в шею. Пострадавшего госпитализировали.  

В совершении преступления подозревается 23-летний знакомый пострадавшего. Мужчину задержали.  

Возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжких телесных повреждений по неосторожности (ст.155 УК РБ).  

Устанавливаются обстоятельства случившегося. Опрашиваются очевидцы, назначен ряд экспертиз.  

Продолжается расследование.  

В конце июля в Ганцевичском районе девушка наехала на палатку и насмерть задавила сожителя (читать далее).

# ЧП # происшествия

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