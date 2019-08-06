Мужчина получил ранение в шею стрелой из лука в Островецком районе

Новости Беларуси. В Островецком районе мужчина получил ранение стрелой из лука.
По информации Следственного комитета, происшествие случилось вечером третьего августа. Недалеко от города Островец в лесном массиве 41-летний мужчина во время стрельбы из лука по мишени получил ранение стрелой в шею. Пострадавшего госпитализировали.
В совершении преступления подозревается 23-летний знакомый пострадавшего. Мужчину задержали.
Возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжких телесных повреждений по неосторожности (ст.155 УК РБ).
Устанавливаются обстоятельства случившегося. Опрашиваются очевидцы, назначен ряд экспертиз.
Продолжается расследование.
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