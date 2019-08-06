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В Борисовском районе девушка угнала машину у спавшего знакомого

06 августа 2019 08:53
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Новости Беларуси. В Борисовском районе девушка позаимствовала автомобиль у спавшего знакомого и попала в ДТП.

Как сообщает ГАИ УВД Минского облисполкома, 43-летний владелец Ford Escort вместе со своей знакомой приехал в гости к другу в деревню Крацевичи. До поздней ночи мужчины отдыхали и выпивали. Через какое-то время хозяин машины уснул.

Когда мужчина проснулся, не было ни автомобиля, ни подруги, с которой он приехал. Гражданин обратился в милицию.

В Борисовском районе девушка угнала машину у спавшего знакомого-1

Фото: ГАИ УВД Минского облисполкома

Пропавшая девушка и иномарка были обнаружены в кювете на 16 км дороги Холхолица – Крацевичи. Медосвидетельствование показало, что в крови женщины было 1,5 промилле алкоголя. Водительское удостоверение она никогда не получала.

Как пояснила нарушительница, в компании ей стало скучно. В итоге она решила вернуться домой, но попасть в райцентр можно было только на машине, поэтому девушка позаимствовала у спавшего приятеля ключи от иномарки.

В отношении женщины составлены административные протоколы за вождение в нетрезвом виде и без водительских прав. Также возбуждено уголовное дело по статье «Угон».

Несколько недель назад в Минске был задержан нетрезвый водитель маршрутного такси.

В крови гражданина содержалось 1,73 промилле алкоголя – подробности здесь.

# Вождение в нетрезвом виде # происшествия

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