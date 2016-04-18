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В Минске мотоциклист совершил наезд на автоинспектора – комментарий Следственного комитета

18 апреля 2016 17:49
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Новости Беларуси. 18 апреля в центре Минска мотоциклист совершил наезд на автоинспектора. По предварительной версии, сотрудник ГАИ пытался задержать байкера, который двигался с превышением скорости. Однако мотоциклист проигнорировал его требование и ускорился. В результате чего сбил автоинспектора.

Участники ДТП оказались на середине перекрестка, где их настиг и микроавтобус. Инспектора госпитализировали с тяжелыми травмами. Сейчас, по словам медиков, его жизни ничего не угрожает. Обстоятельства происшествия выясняются, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Александр Герасимов, официальный представитель управления Следственного комитета по Минску:
Госпитализированы как сотрудник милиции, так и водитель мотоцикла. По основаниям того, что будет добыто следователями, принято решение о возбуждении уголовного дела.

Состояние сотрудника ГАИ остается тяжелым. Здесь подробности.

# происшествия # Авария в Минске # Александр Герасимов

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