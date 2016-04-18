Мальчик погиб, упав в канализационный люк во дворе своего дома в Могилевской области

Новости Беларуси. Трагедия в Могилевской области. В Круглом погиб семилетний мальчик. Несчастный случай произошел во дворе частного дома. Пока родители занимались домашним хозяйством, ребенок остался на время без присмотра. Он гулял около канализационного колодца, стал на крышку и провалился внутрь. Обстоятельства трагедии выясняет Следственный комитет.

Семилетний Максим родился с синдромом Дауна. Однако благодаря стараниям родителей он мало отличался от своих обычных сверстников. Ходил в детский сад, в 2016 году собирался идти в первый класс школы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оксана Пашкевич, житель городского поселка Круглое:

То, что там говорят, что прогнили доски у них во дворе, такое может быть у каждого хозяина, такая трагедия. А как и что произошло, я не могу сказать.

Наталья Костина, директор Круглянского центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации:

Мама занималась буквально с самого рождения этим ребенком, она искала учителей, специалистов, которые бы с ним занимались. Так как она была сама музыкальным руководителем, она очень много музыкально этого ребенка сопровождала, буквально с его первых шагов. Очень развитый был мальчик. Это шок, потому что это ребенок, который рос у нас на глазах, буквально на руках.