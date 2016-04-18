Останки новорожденного ребенка найдены на очистной станции в Солигорске – мать ищут

Новости Беларуси. Фрагменты тела малыша обнаружили на канализационной насосной станции в Солигорске.



Как рассказали в Следственном комитете, женщину со следами недавней родовой деятельности разыскивают.

В больницы направлены соответствующие запросы.

Назначен ряд судебно-медицинских экспертиз, которые позволят установить пол, возраст, причины и давность смерти, а также узнать, является ли ребенок мертворожденным.



Татьяна Белоног, представитель управления Следственного комитета по Минской области:

Проводится доследственная проверка по факту обнаружения частей новорожденного в очистном сооружении на канализационной насосной станции в Солигорске. Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, изъяты биологические следы и зафиксированы показания свидетелей и очевидцев. Чтобы установить пол, возраст, причины и давность смерти, а также то, является ли ребенок мертворожденным, назначен ряд судебно-медицинских экспертиз.