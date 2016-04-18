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Минчанин устроил пьяный дебош в аэропорту Краснодара

18 апреля 2016 13:46
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Новости Беларуси. Полиция России сняла с рейса белорусского дебошира. Происшествие случилось во время посадки в самолёт, который следовал из Краснодара в Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Мужчина начал шумно себя вести. О его неадекватном поведении правоохранителям сообщил командир воздушного судна. Наряд полиции забирал нарушителя общественного спокойствия прямо с трапа авиалайнера.

Елена Котельник, начальник пресс-службы Управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу:
Дебошир был задержан и доставлен в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Краснодара. А затем направлен на медицинское освидетельствование. Оно показало, что снятый с самолета пассажир находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. В результате 28-летний житель белорусской столицы не только привлечен к административной ответственности, но и потерял 10 тысяч рублей, потраченных на билет на Родину.

 

# происшествия # Самолет # Елена Котельник

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