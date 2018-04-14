В Минске мотоциклист-бесправник столкнулся с автомобилем ГАИ

Новости Беларуси. В Минске мотоциклист врезался в автомобиль ГАИ.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома, ДТП произошло 14 апреля днем на улице Тростенецкой.

Внимание сотрудников ГАИ привлек регистрационный знак на мотоцикле Suzuki. Он не соответствовал требованием ПДД. Водитель, пытаясь уйти от преследования, поехал на запрещающий сигнал светофора и выехал на встречку, где столкнулся со служебным автомобилем.

Мотоциклист не имеет водительских прав и в течение года повторно управлял ТС без удостоверения.

Во время досмотра у задержанного был обнаружен кастет.

Мужчина был трезвым. Его привлекли к административной ответственности и доставили в дежурную часть Ленинского РУВД Минска для дальнейшего разбирательства.