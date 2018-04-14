В Минске спасли мужчину, застрявшего в болоте у Свислочи

По информации МЧС, инцидент произошел вечером 13 апреля на улице Якубова в направлении реки Свислочь. Мужчина застрял в болотистой местности на глубине одного метра.

Новости Беларуси. В Минске сотрудники МЧС спасли мужчину, застрявшего в болотистой местности.

На место приехали подразделения МЧС. На расстоянии 20 метров от твердого грунта извлекли 28-летнего мужчину. Его госпитализировали с предварительным диагнозом «переохлаждение и черепно-мозговая травма».

Предполагаемой причиной ЧП называют личную неосторожность.