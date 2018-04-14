В Минске спасли мужчину, застрявшего в болоте у Свислочи

Новости Беларуси. В Минске сотрудники МЧС спасли мужчину, застрявшего в болотистой местности.
По информации МЧС, инцидент произошел вечером 13 апреля на улице Якубова в направлении реки Свислочь. Мужчина застрял в болотистой местности на глубине одного метра.
На место приехали подразделения МЧС. На расстоянии 20 метров от твердого грунта извлекли 28-летнего мужчину. Его госпитализировали с предварительным диагнозом «переохлаждение и черепно-мозговая травма».
Предполагаемой причиной ЧП называют личную неосторожность.
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