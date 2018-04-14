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В Минске спасли мужчину, застрявшего в болоте у Свислочи

14 апреля 2018 11:48
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Новости Беларуси. В Минске сотрудники МЧС спасли мужчину, застрявшего в болотистой местности.

По информации МЧС, инцидент произошел вечером 13 апреля на улице Якубова в направлении реки Свислочь. Мужчина застрял в болотистой местности на глубине одного метра.

В Минске спасли мужчину, застрявшего в болоте у Свислочи-1

Фото: МЧС

На место приехали подразделения МЧС. На расстоянии 20 метров от твердого грунта извлекли 28-летнего мужчину. Его госпитализировали с предварительным диагнозом «переохлаждение и черепно-мозговая травма».

Предполагаемой причиной ЧП называют личную неосторожность.

Диспетчеры МЧС рассказывают о своей работе и самых запоминающихся случаях – здесь подробнее.

# происшествия # Спасение # Фотофакт

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