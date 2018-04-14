Задержан мужчина, «крышевавший» продавцов с «Комаровки»

Новости Беларуси. В Минске задержали мужчину, который незаконно промышлял на Комаровском рынке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Крот, старший оперуполномоченный ГУБОПиК МВД Беларуси: Он выдавал гражданам Республики Беларусь и иностранным гражданам в субаренду торговые места, которые арендовал у Комаровского рынка на имя предприятия, которое приобрел на имя подставного лица. Таким образом, мужчина получил доход в особо крупном размере. Часть денежных средств, которые он брал за субаренду, перечислялись в адрес Комаровского рынка, а часть он присваивал себе.

Давая деньги в долг под проценты, мужчина получил почти 130 тысяч долларов. Слыл вымогатель грозой всего рынка и постоянно запугивал неугодных торговцев. В адрес которых, как выясняется, он запросто мог организовать ревизию либо проверку. За свою лояльность требовал деньги.

К слову, в лихие 90-е фигурант нынешнего уголовного дела тут же, на Комаровке, заработал себе срок. Спустя время, отбыв наказание за мошенничество, вымогательство и ряд других преступлений, он взялся за былое.