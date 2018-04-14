Прямой эфир

Под Минском задержали 11 мигрантов из Вьетнама и троих водителей: видеофакт

14 апреля 2018 12:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. При попытке переправки нелегалов в страны ЕС под Минском задержаны участники международной преступной группы. Пограничникам пришлось применить оружие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под Минском задержали 11 мигрантов из Вьетнама и троих водителей: видеофакт-1

В районе Ракова были остановлены три автомобиля. В них находились 11 мигрантов из Вьетнама. Все – без документов. Известно, что конечной целью путешественников был Евросоюз. Попасть на его территорию без проблем всем обещал гражданин Азербайджана (он задержан).

Под Минском задержали 11 мигрантов из Вьетнама и троих водителей: видеофакт-4

В отношении организатора преступной схемы возбуждено уголовное дело. К ответственности будут привлечены и водители задержанных автомобилей – это наш соотечественник и гражданин Чехии.

# происшествия # Государственная граница Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске спасли мужчину, застрявшего в болоте у Свислочи
14 апреля 2018 11:48

В Минске спасли мужчину, застрявшего в болоте у Свислочи

В Речице пенсионерка выпала из окна больницы и погибла
14 апреля 2018 09:26

В Речице пенсионерка выпала из окна больницы и погибла

От удара оторвало колёса. 4 автомобиля столкнулись в Минске на кольцевой
13 апреля 2018 19:41

От удара оторвало колёса. 4 автомобиля столкнулись в Минске на кольцевой