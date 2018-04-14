Под Минском задержали 11 мигрантов из Вьетнама и троих водителей: видеофакт

Новости Беларуси. При попытке переправки нелегалов в страны ЕС под Минском задержаны участники международной преступной группы. Пограничникам пришлось применить оружие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. При попытке переправки нелегалов в страны ЕС под Минском задержаны участники международной преступной группы. Пограничникам пришлось применить оружие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В районе Ракова были остановлены три автомобиля. В них находились 11 мигрантов из Вьетнама. Все – без документов. Известно, что конечной целью путешественников был Евросоюз. Попасть на его территорию без проблем всем обещал гражданин Азербайджана (он задержан).
В отношении организатора преступной схемы возбуждено уголовное дело. К ответственности будут привлечены и водители задержанных автомобилей – это наш соотечественник и гражданин Чехии.