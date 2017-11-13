В Бресте нетрезвый пассажир ударил сотрудника ГАИ головой в лицо

Новости Беларуси. 12 ноября ночью в Бресте пьяный пассажир ударил головой инспектора ГАИ во время оформления протокола на водителя.

Как сообщает ГАИ Брестской области, правоохранители остановили Audi. За рулем автомобиля находился 35-летний житель Жабинки, который совершил правонарушение.

Во время оформления административного протокола из салона транспортного средства вышел 29-летний пассажир, который являлся владельцем иномарки. Мужчина ударил сотрудника ГАИ головой в лицо.

Установлено, что нападавший находился в нетрезвом состоянии. В организме было обнаружено 1,1 промилле алкоголя. Мужчину задержали. Выяснилось, что на его счету – более 40 нарушений ПДД.

Возбуждено уголовное дело по статье «насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел».