Прямой эфир

В Минске милиция провела рейдовую отработку в Ждановичах. Задержаны 90 человек

21 октября 2018 11:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске правоохранители провели рейдовую отработку торгового дома «Ждановичи», чтобы найти людей, которые нарушают общественный порядок, бродяжничают или попрошайничают.  

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, всего были обнаружены и задержаны 90 человек и составлено 42 административных протокола. Из них 31 протокол за употребление наркотиков, распитие спиртного или нахождение в нетрезвом виде в общественном месте, 9 – за неповиновение должностному лицу при исполнении и ещё 2 – за мелкое хулиганство.  

В Минске милиция провела рейдовую отработку в Ждановичах. Задержаны 90 человек-1

Фото: ГУВД Мингорисполкома  

Сотрудники ОГАИ за различные нарушения привлекли к административной ответственности 71 участника дорожного движения.  

Также была проверена легальность пребывания в РБ иностранных граждан. Из 28 человек 5 были привлечены к административной ответственности.  

В изолятор ГУВД Мингорисполкома направлены 10 человек.  

Похожий рейд произошёл в ночь на 1 сентября.  

В Минске на Зыбицкой были задержаны 18 человек за распитие алкоголя – здесь подробности.  

# Милиция Беларуси # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
Бывшего начальника одной из стройорганизаций Пинска будут судить за хищение 40 тысяч рублей
21 октября 2018 07:33

Бывшего начальника одной из стройорганизаций Пинска будут судить за хищение 40 тысяч рублей

Сведения о гибели белоруса при взрыве на заводе в Гатчине проверяет посольство Беларуси
20 октября 2018 17:53

Сведения о гибели белоруса при взрыве на заводе в Гатчине проверяет посольство Беларуси

Звезда КВН Марина Поплавская погибла в страшной аварии под Киевом
20 октября 2018 14:29

Звезда КВН Марина Поплавская погибла в страшной аварии под Киевом