Бывшего начальника одной из стройорганизаций Пинска будут судить за хищение 40 тысяч рублей

Новости Беларуси. Бывший руководитель одной из строительных организации Пинска обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями.
Как сообщает УСК по Брестской области, в марте 2014 года 45-летний житель Пинского района велел работникам предприятия переместить ТС организации в другое место хранения, откуда потом машина пропала.
Позже гражданина попросили изготовить и установить металлические изделия. Он взял наличность для их оплаты, но распорядился, чтобы заказанные у ИП изделия были оплачены организацией.
Осенью 2016 года обвиняемый сказал подчинённому купить за деньги предприятия облицовочную плитку, которую в дальнейшем использовал при строительстве своего дома.
В то же время он предоставил ложную информацию о начале строительства объекта организации, после чего велел её сотрудникам переместить бетонные и железобетонные изделия предприятия на земельный участок, который собирался получить.
В итоге строительной организации был причинён ущерб на сумму свыше 40 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 и ч.2 ст.210, ст.428 УК РБ. Фигурант возместил ущерб в полном объёме.
Уголовное дело передано прокурору.