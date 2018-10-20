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Сведения о гибели белоруса при взрыве на заводе в Гатчине проверяет посольство Беларуси

20 октября 2018 17:53
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Новости Беларуси. Посольство Беларуси в России проверяет сведения о гибели белоруса при взрыве на заводе пиротехники в Гатчине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сведения о гибели белоруса при взрыве на заводе в Гатчине проверяет посольство Беларуси-1

На месте происшествия завершен разбор завалов. В ликвидации последствий приняли участие свыше 220 человек и 66 единиц техники. Специалисты обходят дома, находящиеся поблизости, для оценки масштабов ущерба.

Сведения о гибели белоруса при взрыве на заводе в Гатчине проверяет посольство Беларуси-4

Трагедия унесла жизни четырех человек. Причиной инцидента стало нарушение техники безопасности.

# Взрыв # происшествия # Фотофакт

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