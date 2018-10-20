Сведения о гибели белоруса при взрыве на заводе в Гатчине проверяет посольство Беларуси

Новости Беларуси. Посольство Беларуси в России проверяет сведения о гибели белоруса при взрыве на заводе пиротехники в Гатчине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Посольство Беларуси в России проверяет сведения о гибели белоруса при взрыве на заводе пиротехники в Гатчине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На месте происшествия завершен разбор завалов. В ликвидации последствий приняли участие свыше 220 человек и 66 единиц техники. Специалисты обходят дома, находящиеся поблизости, для оценки масштабов ущерба.
Трагедия унесла жизни четырех человек. Причиной инцидента стало нарушение техники безопасности.