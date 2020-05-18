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В Минске каркас остановки упал на троллейбус, пострадала пассажирка

18 мая 2020 08:57
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Новости Беларуси. Утром 18 мая в Минске из-за экстренного торможения пострадала пассажирка троллейбуса. 

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, инцидент случился возле остановочного пункта «Улица Брестская». Когда троллейбус 59 маршрута приблизился к остановке, порыв ветра привёл к падению металлического каркаса на общественный транспорт. 

Водитель резко затормозил, в результате чего одна из пассажирок троллейбуса получила телесные повреждения. 

Выясняются детали случившегося. 

Ранее сообщалось, что в Беларуси на 18 мая объявлен оранжевый уровень опасности.

Причина в сильном ветре – здесь подробности

# Авария в Минске # происшествия

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