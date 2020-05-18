В Минске каркас остановки упал на троллейбус, пострадала пассажирка

Новости Беларуси. Утром 18 мая в Минске из-за экстренного торможения пострадала пассажирка троллейбуса.

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, инцидент случился возле остановочного пункта «Улица Брестская». Когда троллейбус 59 маршрута приблизился к остановке, порыв ветра привёл к падению металлического каркаса на общественный транспорт.

Водитель резко затормозил, в результате чего одна из пассажирок троллейбуса получила телесные повреждения.

Выясняются детали случившегося.

Ранее сообщалось, что в Беларуси на 18 мая объявлен оранжевый уровень опасности.