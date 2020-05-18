В Борисовском районе Renault врезался в DAF, погибли шесть человек

Новости Беларуси. 17 мая около восьми вечера в аварии в Борисовском районе погибли шесть человек.

Как сообщает Следственный комитет, 30-летний водитель Renault двигался по трассе М1. На 461 км дороги автомобиль выехал на встречную полосу, по касательной задел Geely, а затем врезался в автопоезд DAF.