В Борисовском районе Renault врезался в DAF, погибли шесть человек
Новости Беларуси. 17 мая около восьми вечера в аварии в Борисовском районе погибли шесть человек.
Как сообщает Следственный комитет, 30-летний водитель Renault двигался по трассе М1. На 461 км дороги автомобиль выехал на встречную полосу, по касательной задел Geely, а затем врезался в автопоезд DAF.
Фото: Следственный комитет
Погибли шесть человек, все они находились в Renault. К месту происшествия были направлены следователи для осмотра места происшествия. Фиксируется следовая картина, устанавливаются личности погибших, допрашиваются очевидцы.
Фото: Следственный комитет
Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 317 УК РБ.
Фото: Следственный комитет
На прошлой неделе крупное ДТП случилось в Пуховичском районе.
При столкновении двух машин погибли три человека – подробности здесь.