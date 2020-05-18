Прямой эфир

В Борисовском районе Renault врезался в DAF, погибли шесть человек

18 мая 2020 06:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 17 мая около восьми вечера в аварии в Борисовском районе погибли шесть человек. 

Как сообщает Следственный комитет, 30-летний водитель Renault двигался по трассе М1. На 461 км дороги автомобиль выехал на встречную полосу, по касательной задел Geely, а затем врезался в автопоезд DAF. 

В Борисовском районе Renault врезался в DAF, погибли шесть человек -1

Фото: Следственный комитет 

Погибли шесть человек, все они находились в Renault. К месту происшествия были направлены следователи для осмотра места происшествия. Фиксируется следовая картина, устанавливаются личности погибших, допрашиваются очевидцы. 

В Борисовском районе Renault врезался в DAF, погибли шесть человек -4

Фото: Следственный комитет 

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 317 УК РБ. 

В Борисовском районе Renault врезался в DAF, погибли шесть человек -7

Фото: Следственный комитет 

На прошлой неделе крупное ДТП случилось в Пуховичском районе.

При столкновении двух машин погибли три человека – подробности здесь

# Авария в Минской области # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Могилёве Nissan врезался в столб, пострадали три человека
17 мая 2020 06:23

В Могилёве Nissan врезался в столб, пострадали три человека

Житель Жлобина угнал машину у знакомого и поехал в Минск
16 мая 2020 08:16

Житель Жлобина угнал машину у знакомого и поехал в Минск

В Мядельском районе 17-летний бесправник не справился с управлением и врезался в дерево
15 мая 2020 13:42

В Мядельском районе 17-летний бесправник не справился с управлением и врезался в дерево