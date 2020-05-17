В Могилёве Nissan врезался в столб, пострадали три человека

Новости Беларуси. 17 мая в первом часу ночи в Могилёве автомобиль наехал на опору наружного освещения.

По сведениям Могилёвского ОУМЧС, Nissan Murano двигался по улице Славгородское шоссе. В какой-то момент водитель не смог удержать иномарку на дороге, и машина врезалась в столб.