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В Могилёве Nissan врезался в столб, пострадали три человека

17 мая 2020 06:23
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Новости Беларуси. 17 мая в первом часу ночи в Могилёве автомобиль наехал на опору наружного освещения. 

По сведениям Могилёвского ОУМЧС, Nissan Murano двигался по улице Славгородское шоссе. В какой-то момент водитель не смог удержать иномарку на дороге, и машина врезалась в столб. 

В Могилёве Nissan врезался в столб, пострадали три человека -1

Фото: Могилёвское ОУМЧС 

Прибывшие спасатели деблокировали 25-летнего водителя, двое пассажиров покинули транспортное средство самостоятельно. Все трое были доставлены в больницу. 

В Могилёве Nissan врезался в столб, пострадали три человека -4

Фото: Могилёвское ОУМЧС 

На неделе в Мядельском районе 17-летний парень за рулём ВАЗ-21011 врезался в дерево.

У молодого человека не было водительского удостоверения – подробнее здесь

# Авария в Могилеве # происшествия

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