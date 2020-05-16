Житель Жлобина угнал машину у знакомого и поехал в Минск

Новости Беларуси. Ночью 9 мая в Минске был задержан водитель, который угнал машину в Жлобине.

Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, в субботу сотрудники ГАИ обратили внимание на петлявший Volkswagen Golf. Правоохранители подали сигнал об остановке. За рулём находился нетрезвый 41-летний житель Жлобина. Оказалась, что машина ему не принадлежит.

Установлено, что накануне подозреваемый выпивал в компании знакомых. В какой-то момент фигуранту понадобилась машина, но владелец Volkswagen отказался давать ключи от иномарки. Тогда подозреваемый подождал, пока хозяин автомобиля уснёт, затем угнал машину и вместе с другом поехал в Минск.

Проснувшись, владелец Volkswagen обратился в милицию. Оказалось, что угон увидел ещё один из приятелей, он сообщил, где может быть машина. Подозреваемый был задержан, возбуждено уголовное дело.

Весной 2020 года в Минске мужчина подозревался в угоне микроавтобуса.