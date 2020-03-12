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В Минске из-за пожара в школе были эвакуированы более 900 человек

12 марта 2020 09:57
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Новости Беларуси. Утром 12 марта в Минске произошёл пожар в школе по улице Слободской. 

Как сообщает Минское ГУМЧС, происшествие случилось в школе № 215. Администрация учреждения образования вывела на улицу 902 человека. 

В Минске из-за пожара в школе были эвакуированы более 900 человек -1

Фото: twitter.com/112MINSK 

Загорание случилось в подсобном помещении, огонь был потушен до прибытия спасателей. Причины пожара выясняются, рассматривается версия короткого замыкания. 

К медикам обратился замдиректора по хозяйственной работе. Мужчина пытался сам потушить пламя. Пострадавший госпитализирован с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения». 

Зимой 2020 года в Минске произошёл пожар в одном из ночных клубов.

Были эвакуированы 170 человек – подробности здесь

# Пожар # происшествия

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