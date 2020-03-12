В Минске из-за пожара в школе были эвакуированы более 900 человек

Как сообщает Минское ГУМЧС, происшествие случилось в школе № 215. Администрация учреждения образования вывела на улицу 902 человека.

Новости Беларуси. Утром 12 марта в Минске произошёл пожар в школе по улице Слободской.

Загорание случилось в подсобном помещении, огонь был потушен до прибытия спасателей. Причины пожара выясняются, рассматривается версия короткого замыкания.

К медикам обратился замдиректора по хозяйственной работе. Мужчина пытался сам потушить пламя. Пострадавший госпитализирован с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения».

Зимой 2020 года в Минске произошёл пожар в одном из ночных клубов.