Первые пожары произошли в Минской области из-за выжигания сухой растительности. О чём предупреждает МЧС?

Новости Беларуси. В Минской области зафиксированы первые пожары, из-за которых произошло выжигание растительности, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сельчане и дачники начали активно наводить порядок, при этом зачастую не задумываясь о безопасности при сжигании мусора.

МЧС еще раз напоминает о том, что в Беларуси делать это строго запрещено. В 2019 году в области из-за сжигания сухой травы произошло около 700 возгораний.

Виталий Ильючик, начальник Копыльского районного отдела МЧС:

Зачастую при сжигании сухой растительности происходят пожары как в надворных постройках, так и в домах. К сожалению, есть случаи, когда в огне погибают люди.

К примеру, на территории Копыльского района в прошлом году в результате сжигания сухой растительности произошел пожар, в котором пострадали две хозяйственные постройки. К счастью, гибели удалось избежать, но при этом был нанесен материальный ущерб соседям.