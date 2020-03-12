В Каменецком районе из-за взрыва газовой плиты пострадал пенсионер

По сведениям МЧС Беларуси, пострадавший хотел приготовить себе поесть. Пенсионер использовал для этого газовую плиту и баллон. Поставив пищу на огонь, мужчина вышел на улицу.

Новости Беларуси. В Каменецком районе 11 марта примерно в четыре часа дня спасателям стало известно о госпитализации мужчины, который получил ожоги.

Когда гражданин вернулся на кухню через 15-20 минут, он увидел, что огонь погас. Пенсионер попытался снова поджечь конфорку, но произошёл взрыв.

На громкий звук выбежала внучка мужчины. Девушка увидела дедушку рядом с разрушенным строением и немедленно обратилась за помощью к фельдшеру, который передал пенсионера бригаде скорой помощи.