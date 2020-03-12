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В Каменецком районе из-за взрыва газовой плиты пострадал пенсионер

12 марта 2020 08:46
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Новости Беларуси. В Каменецком районе 11 марта примерно в четыре часа дня спасателям стало известно о госпитализации мужчины, который получил ожоги. 

По сведениям МЧС Беларуси, пострадавший хотел приготовить себе поесть. Пенсионер использовал для этого газовую плиту и баллон. Поставив пищу на огонь, мужчина вышел на улицу. 

В Каменецком районе из-за взрыва газовой плиты пострадал пенсионер -1

Фото: МЧС Беларуси 

Когда гражданин вернулся на кухню через 15-20 минут, он увидел, что огонь погас. Пенсионер попытался снова поджечь конфорку, но произошёл взрыв. 

На громкий звук выбежала внучка мужчины. Девушка увидела дедушку рядом с разрушенным строением и немедленно обратилась за помощью к фельдшеру, который передал пенсионера бригаде скорой помощи. 

В Каменецком районе из-за взрыва газовой плиты пострадал пенсионер -4

Фото: МЧС Беларуси 

Уничтожено хозяйственное строение, последующего горения не было. Причина взрыва выясняется, рассматривается версия нарушения правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов со стороны пострадавшего. 

Месяцем ранее в частном доме в Шклове разорвался отопительный котёл.

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# Взрыв # происшествия

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