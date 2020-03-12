Гомельчанка стала «целительницей», чтобы вернуть долги знакомым

Новости Беларуси. Жительница Гомеля стала подрабатывать целительницей, чтобы вернуть долги знакомым.

Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, 29-летняя гомельчанка брала в долг у приятелей, но возвращать деньги было непросто. Чтобы решить эту проблему, женщина опубликовала объявления в соцсетях и на информационных интернет-ресурсах о том, что может оказать экстрасенсорные услуги.

Только за начало работы фигурантка уже брала 20 рублей. Далее «целительница» почти у всех своих клиентов находила сглазы, порчи или заговоры. Подозреваемая убеждала людей, что для снятия всех негативных эффектов потребуются три сеанса, каждый обойдётся не менее чем в тысячу рублей.

В настоящее время установлено 60 потерпевших. Кто-то прекращал общение с «целительницей» после разового взноса, а кто-то заплатил крупные суммы. Например, жительница Борисова перечислила гомельчанке 420 рублей, а одна из потерпевших заплатила 5 300 рублей.

За время деятельности с мая 2017 по май 2018 года подозреваемая завладела почти 40 тысячами рублей. Отмечается, что сумма могла бы быть на 10 тысяч больше, но потерпевшие начинали понимать, что их обманывают и прекращали платить.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере». Ранее гомельчанка уже была судима за мошенничество.

Осенью прошлого года в Слуцке было возбуждено уголовное дело в отношении «ведуньи», которая снимала порчу за деньги.