В Минске из-за пожара в ночном клубе были эвакуированы 170 человек

Новости Беларуси. 11 января около шести утра в Минске произошёл пожар в ночном клубе по ул. Притыцкого, 62.

По сведениям Минского ГУМЧС, до прибытия спасателей персонал объекта начал тушение огнетушителями. В момент загорания в помещениях клуба находилось около 150 посетителей и 20 человек персонала, все они вышли на улицу самостоятельно.