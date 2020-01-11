В Минске из-за пожара в ночном клубе были эвакуированы 170 человек
Новости Беларуси. 11 января около шести утра в Минске произошёл пожар в ночном клубе по ул. Притыцкого, 62.
По сведениям Минского ГУМЧС, до прибытия спасателей персонал объекта начал тушение огнетушителями. В момент загорания в помещениях клуба находилось около 150 посетителей и 20 человек персонала, все они вышли на улицу самостоятельно.
Подразделения МЧС с использованием четырёх порошковых огнетушителей и ствола «Протек», подаваемого от автоцистерны, ликвидировали пожар к 6:30. Пострадавших нет.
Причина возгорания выясняется. Рассматривается версия короткого замыкания электропроводки осветительной сети в фойе клуба.
На прошлой неделе в Славгороде произошло задымление в детском саду.
Были эвакуированы 42 человека – здесь подробности.