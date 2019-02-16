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В Минске из-за плохого самочувствия пассажира самолёт вернулся в аэропорт

16 февраля 2019 10:38
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Новости Беларуси. Следовавший по маршруту Минск – Амстердам самолёт Belavia совершил вынужденную посадку в Национальном аэропорту «Минск».  

Как сообщает БЕЛТА, одному из находившихся в самолёте пассажиров стало плохо, поэтому экипаж решил приземлиться, чтобы передать человека медикам.  

Инцидент произошёл примерно через 25 минут после взлёта. Сейчас пассажир находится под наблюдением врачей.  

Осенью 2018 года самолёт рейса Москва – Минск снижал высоту полёта из-за неполадок.  

Посадка прошла благополучно – подробнее здесь.  

# Самолет # происшествия

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