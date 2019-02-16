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Нетрезвый 34-летний пассажир «заминировал» станцию метро «Малиновка»

16 февраля 2019 09:28
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Новости Беларуси. Вечером 15 февраля пьяный пассажир «заминировал» станцию метро «Малиновка».  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД, информация о бомбе поступила в 23:20. К указанному месту выехали правоохранители и сапёры. Когда они прибыли, стало известно, что нетрезвый 34-летний пассажир отказывался выходить из вагона и сказал, что заложил в метро бомбу.  

Сотрудникам службы безопасности гражданин заявил, что у него в рюкзаке находится взрывное устройство. Личные вещи пассажира и территория метрополитена были осмотрены. Никаких запрещённых предметов обнаружено не было.  

Мужчину поместили в ИВС. В крови задержанного находилось 1,72 промилле алкоголя. Действиям гражданина будет дана правовая оценка. Отмечается, что ранее минчанин был судим за кражу, грабёж, уклонение от уплаты алиментов и отбывания наказания.  

Зимой 2019 года в Мозыре поступило сообщение о минировании здания.  

Проводилась эвакуация более чем 300 человек – здесь подробности.  

# Лжеминирование # происшествия

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