Прямой эфир

Самолёт рейса Москва – Минск был вынужден снизить высоту полёта из-за неполадок

09 октября 2018 08:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Вечером 8 октября летевший из Москвы в Минск самолёт «Белавиа» по вынужденным причинам снижал высоту. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.  

Инцидент произошёл с воздушным судном рейса B2 974 Москва – Минск. Когда летательный аппарат набирал высоту, сработала сигнализация, указывавшая на проблемы в системе кондиционирования.  

Оценив ситуацию, командир экипажа решил продолжать полёт, но на безопасной высоте. Самолёт постепенно снизился до уровня вдвое ниже обычного.  

В 21:45 авиасудно благополучно село в Национальном аэропорту Минск.  

Отмечается, что пилоты действовали согласно инструкциям, а пассажиров регулярно информировали о ходе полёта.  

Летом 2018 года в Минске самолёт совершил экстренную посадку из-за недомогания у ребёнка.  

Маленького пассажира доставили в больницу – здесь подробности.  

# Самолет # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В пакете на мусорной площадке в Гродно обнаружено тело младенца
09 октября 2018 07:12

В пакете на мусорной площадке в Гродно обнаружено тело младенца

Брестские таможенники нашли в тайнике фуры контрабандное лабораторное оборудование на 30 тысяч рублей
09 октября 2018 06:50

Брестские таможенники нашли в тайнике фуры контрабандное лабораторное оборудование на 30 тысяч рублей

Отравились метанолом: стала известна причина смерти трёх человек в Могилёве
09 октября 2018 06:36

Отравились метанолом: стала известна причина смерти трёх человек в Могилёве