Самолёт рейса Москва – Минск был вынужден снизить высоту полёта из-за неполадок

Новости Беларуси. Вечером 8 октября летевший из Москвы в Минск самолёт «Белавиа» по вынужденным причинам снижал высоту. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Инцидент произошёл с воздушным судном рейса B2 974 Москва – Минск. Когда летательный аппарат набирал высоту, сработала сигнализация, указывавшая на проблемы в системе кондиционирования.

Оценив ситуацию, командир экипажа решил продолжать полёт, но на безопасной высоте. Самолёт постепенно снизился до уровня вдвое ниже обычного.

В 21:45 авиасудно благополучно село в Национальном аэропорту Минск.

Отмечается, что пилоты действовали согласно инструкциям, а пассажиров регулярно информировали о ходе полёта.

Летом 2018 года в Минске самолёт совершил экстренную посадку из-за недомогания у ребёнка.