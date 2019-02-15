В Слуцке возле жилого дома взорвался газовый баллон, повреждены семь квартир

Новости Беларуси. Возле жилого дома в Слуцке взорвался газовый баллон, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Как сообщили в МЧС, взрыв произошел во время работ по ремонту теплосетей.

Рабочие в этот момент находились в другом подвале, а баллон стоял на улице. К счастью, никто не пострадал, однако психологическая помощь медиков жителям все же понадобилась.

В результате происшествия пострадали семь квартир: стены сильно обожжены, выбито 12 окон. Горения и загазованности жилых помещений не было, потому что в баллоне находилась специальная газовая смесь.

Для ликвидации последствий выделили деньги из фонда Комиссии по чрезвычайным ситуациям, а также предложили жителям пострадавших квартир временно переехать в местную гостиницу. Все ремонтные работы закончены. Что стало причиной происшествия, пока неизвестно.