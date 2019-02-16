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В Гродно водитель Volkswagen заметил пешехода после крика жены

16 февраля 2019 06:43
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Новости Беларуси. 14 февраля в Гродно водитель на Volkswagen едва не переехал пешехода. Мужчину остановила жена.  

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, водитель двигался по улице Молодёжной в направлении улицы Карла Маркса. Готовясь поворачивать направо, мужчина смотрел в левую сторону. Убедившись, что машины находятся на достаточном расстоянии, отпустил сцепление и поехал.  

Не успел водитель проехать и пары метров, как находившаяся на месте пассажира супруга закричала. Перед автомобилем стояла женщина, которая упиралась руками в капот. По словам гражданина, он даже не заметил, как пешеход оказалась перед Volkswagen.  

Пострадавшая госпитализирована с переломом левой ноги.  

На неделе в Новогрудке под колесо автомобиля попала несовершеннолетняя. 

Девочка бежала за собакой и поскользнулась – подробности здесь.  

# Авария в Гродно # происшествия

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