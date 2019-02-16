В Гродно водитель Volkswagen заметил пешехода после крика жены

Новости Беларуси. 14 февраля в Гродно водитель на Volkswagen едва не переехал пешехода. Мужчину остановила жена.

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, водитель двигался по улице Молодёжной в направлении улицы Карла Маркса. Готовясь поворачивать направо, мужчина смотрел в левую сторону. Убедившись, что машины находятся на достаточном расстоянии, отпустил сцепление и поехал.

Не успел водитель проехать и пары метров, как находившаяся на месте пассажира супруга закричала. Перед автомобилем стояла женщина, которая упиралась руками в капот. По словам гражданина, он даже не заметил, как пешеход оказалась перед Volkswagen.

Пострадавшая госпитализирована с переломом левой ноги.

На неделе в Новогрудке под колесо автомобиля попала несовершеннолетняя.