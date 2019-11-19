В Барановичах девочка оступилась на лестнице и упала с высоты 1,5 метра

Новости Беларуси. 17 ноября в Барановичах при падении с лестницы пострадала двухлетняя девочка.

Как сообщает Следственный комитет, в 10:53 из медучреждения позвонили милиционерам и сказали, что пострадал ребёнок.

Выяснилось, что утром внучка гостила у бабушки и дедушки. В какой-то момент ребёнок захотел подняться на второй этаж частного дома. На лестнице девочка потеряла равновесие и упала в проём между ступенями и перилами с высоты 145 см. Пострадавшая ударилась головой о ступеньки.

Проводится проверка.

Летом 2019 года в Мозыре девочка выпала из окна первого этажа.