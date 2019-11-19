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В Барановичах девочка оступилась на лестнице и упала с высоты 1,5 метра

19 ноября 2019 10:24
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Новости Беларуси. 17 ноября в Барановичах при падении с лестницы пострадала двухлетняя девочка. 

Как сообщает Следственный комитет, в 10:53 из медучреждения позвонили милиционерам и сказали, что пострадал ребёнок. 

Выяснилось, что утром внучка гостила у бабушки и дедушки. В какой-то момент ребёнок захотел подняться на второй этаж частного дома. На лестнице девочка потеряла равновесие и упала в проём между ступенями и перилами с высоты 145 см. Пострадавшая ударилась головой о ступеньки. 

Проводится проверка. 

Летом 2019 года в Мозыре девочка выпала из окна первого этажа.

Она играла с котом, запрыгнула на подоконник и не удержалась – здесь подробности

# Падение с высоты # происшествия

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