В Минске поймали серийного квартирного вора, который искал незапертые двери

Новости Беларуси. В Минске поймали квартирного вора, которого подозревают в серии краж.
По информации МВД, 36-летний минчанин был пойман с поличным. Мужчина попал в поле зрения правоохранителей давно. Он уже был в местах лишения свободы за кражи.
На днях минчанин освободился и продолжил ходить по квартирам и искать незапертые квартиры, дергая за дверные ручки. Из жилья он забирал все, что попадалось ему на глаза – мобильные телефоны, кошельки, кредитки.
Мужчину задержали с поличным, когда он пытался похитить из незапертой квартиры дамскую сумку.
По оперативной информации минчанин может быть причастен к аналогичным кражам и в областных центрах.
Возбуждено уголовное дело.
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