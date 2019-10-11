В Минске поймали серийного квартирного вора, который искал незапертые двери

Новости Беларуси. В Минске поймали квартирного вора, которого подозревают в серии краж.

По информации МВД, 36-летний минчанин был пойман с поличным. Мужчина попал в поле зрения правоохранителей давно. Он уже был в местах лишения свободы за кражи.

На днях минчанин освободился и продолжил ходить по квартирам и искать незапертые квартиры, дергая за дверные ручки. Из жилья он забирал все, что попадалось ему на глаза – мобильные телефоны, кошельки, кредитки.

Мужчину задержали с поличным, когда он пытался похитить из незапертой квартиры дамскую сумку.

По оперативной информации минчанин может быть причастен к аналогичным кражам и в областных центрах.

Возбуждено уголовное дело.