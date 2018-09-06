В Минске инспекторы ГАИ отговорили мужчину от самоубийства

Новости Беларуси. 1 сентября сотрудники ГАИ спасли мужчину от самоубийства.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГАИ Партизанского РУВД Минска, в первый день осени двое милиционеров дежурили на улице Уральской.

В определённый момент правоохранители заметили на третьем этаже многоэтажки человека. Мужчина стоял на краю окна и кричал, что прыгнет.

Инспекторы ГАИ разделились: один попытался завязать разговор с гражданином, а другой вошёл к нему в квартиру и начал диалог там. Милиционер смог убедить собеседника вернуться в квартиру.

К месту инцидента приезжала скорая, медработники оказали мужчине помощь.

Летом прошлого года в Могилёве журналист СТВ Юрий Прокопенко отговорил мужчину от самоубийства.