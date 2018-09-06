В Минске инспекторы ГАИ отговорили мужчину от самоубийства

Новости Беларуси. 1 сентября сотрудники ГАИ спасли мужчину от самоубийства.
Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГАИ Партизанского РУВД Минска, в первый день осени двое милиционеров дежурили на улице Уральской.
В определённый момент правоохранители заметили на третьем этаже многоэтажки человека. Мужчина стоял на краю окна и кричал, что прыгнет.
Инспекторы ГАИ разделились: один попытался завязать разговор с гражданином, а другой вошёл к нему в квартиру и начал диалог там. Милиционер смог убедить собеседника вернуться в квартиру.
К месту инцидента приезжала скорая, медработники оказали мужчине помощь.
Летом прошлого года в Могилёве журналист СТВ Юрий Прокопенко отговорил мужчину от самоубийства.
Разговор длился около часа – здесь подробнее.