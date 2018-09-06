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В Минске инспекторы ГАИ отговорили мужчину от самоубийства

06 сентября 2018 13:34
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Новости Беларуси. 1 сентября сотрудники ГАИ спасли мужчину от самоубийства.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГАИ Партизанского РУВД Минска, в первый день осени двое милиционеров дежурили на улице Уральской.  

В определённый момент правоохранители заметили на третьем этаже многоэтажки человека. Мужчина стоял на краю окна и кричал, что прыгнет.  

Инспекторы ГАИ разделились: один попытался завязать разговор с гражданином, а другой вошёл к нему в квартиру и начал диалог там. Милиционер смог убедить собеседника вернуться в квартиру.  

К месту инцидента приезжала скорая, медработники оказали мужчине помощь.  

Летом прошлого года в Могилёве журналист СТВ Юрий Прокопенко отговорил мужчину от самоубийства.  

Разговор длился около часа – здесь подробнее.  

# Спасение # происшествия

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