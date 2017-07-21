«У парня уже стало сводить судорогой руки и ноги»: журналист СТВ Юрий Прокопенко отговорил мужчину от самоубийства в Могилеве

Новости Беларуси. Три часа 32-летний мужчина стоял за перилами моста через Днепр по Пушкинскому проспекту, собираясь сброситься вниз. Предотвратить самоубийство удалось сотрудникам силовых ведомств и журналисту телекомпании СТВ Юрию Прокопенко.

О поступке нашего коллеги рассказывает «СБ. Беларусь сегодня».

Получив сообщение о чрезвычайной ситуации, сотрудники органов внутренних дел частично перекрыли автомобильное движение на мосту и оцепили место происшествия. Пожарный аварийно-спасательный отряд УМЧС для страховки на месте предполагаемого падения развернул «куб жизни». В боевой готовности все это время находились водолазная и медицинская службы.



Установить контакт с нарушителем городского спокойствия удалось лишь Юрию Прокопенко – именно его вызвал находящийся на грани жизни и смерти человек, так как доверял этому журналисту еще со времен его работы на региональном ТВ. Больше часа беседовал с молодым человеком наш коллега и в итоге убедил его опереться на протянутую руку и вернуться на твердую почву.

По словам Юрия Прокопенко, для всех участников события этот час прошел непросто.

Юрий Прокопенко, корреспондент СТВ:

Я старался приводить примеры из жизни, консультировался с психологами МЧС и УВД, которые находились поодаль. У парня от напряжения уже стало сводить судорогой руки и ноги – он реально мог соскользнуть с узкой ступеньки. А журналист ему был нужен в этот момент, потому что своим поступком он хотел привлечь внимание к проблеме игромании – именно проигранная большая сумма денег стала причиной его отчаянного положения. Это действительно важная и серьезная проблема. Но говорить о ней надо не в состоянии аффекта, а осознанно, в трезвом уме. Возможно, мы сделаем с героем сегодняшнего дня отдельную передачу. Сам он готов обратиться за помощью к психологам ради избавления от этой формы зависимости.



Теперь молодой человек госпитализирован в медицинское учреждение. Органами внутренних дел проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.