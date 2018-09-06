Представился доктором. Под Минском неизвестный мужчина приставал к 7-летней девочке

Новости Беларуси. Под Минском мужчина приставал к 7-летней девочке.

По информации официального представителя Минского РУВД Елены Королёвой, второго сентября вечером отец девочки сообщил правоохранителям, что неизвестный приставал к его ребенку. Мужчина представлялся доктором.

По словам жителя агрогородка Хатежино, его 7-летняя дочь играла на улице. Неизвестный подошел к ребенку, представился доктором и сказал, что хочет осмотреть ее «от вирусов». Мужчина отвел девочку за электрощитовую, раздел, стал осматривать и ощупывать. Затем неизвестный одел ребенка и уехал на велосипеде.

Когда девочка пришла домой, то рассказала обо всем родителям.

Личность злоумышленника устанавливается. Правоохранители в своем распоряжении имеют изображение мужчины. Сотрудники Минского РУВД просят помочь в установлении личности разыскиваемого. Сообщить информацию о местонахождении или сведения о человеке на велосипеде просят по телефонам: 8 017 268-88-02, 8 029 686-76-90, 8 025 691-44-90, 8 029 507-86-40 или 102. Конфиденциальность гарантируется.