В Молодечненском районе задержан водитель Audi, сбивший велосипедиста

Новости Беларуси. Утром 5 сентября рядом с деревней Лазовец Молодечненского района Audi 100 сбила ехавшего перед ней велосипедиста. Подозреваемый задержан.

Как сообщает УСК по Минской области, перед аварией легковушка и 58-летний житель Вилейки двигались в сторону Молодечно. После происшествия водитель иномарки скрылся.