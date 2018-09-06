В Молодечненском районе задержан водитель Audi, сбивший велосипедиста
Новости Беларуси. Утром 5 сентября рядом с деревней Лазовец Молодечненского района Audi 100 сбила ехавшего перед ней велосипедиста. Подозреваемый задержан.
Как сообщает УСК по Минской области, перед аварией легковушка и 58-летний житель Вилейки двигались в сторону Молодечно. После происшествия водитель иномарки скрылся.
Фото: УСК по Минской области
Следственно-оперативной группой произведён осмотр места ДТП, Audi, зафиксированы следы, объекты, допрошены свидетели.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317. Задержан подозреваемый. Им оказался владелец иномарки, 43-летний житель Вилейки. С задержанным работают следователи.
Фото: УСК по Минской области
Назначено проведение ряда экспертиз.
Осенью 2018 года в Молодечненском районе Audi сбила велосипедиста.
Водитель легковушки скрылся – здесь подробнее.