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В Молодечненском районе задержан водитель Audi, сбивший велосипедиста

06 сентября 2018 12:46
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Новости Беларуси. Утром 5 сентября рядом с деревней Лазовец Молодечненского района Audi 100 сбила ехавшего перед ней велосипедиста. Подозреваемый задержан.  

Как сообщает УСК по Минской области, перед аварией легковушка и 58-летний житель Вилейки двигались в сторону Молодечно. После происшествия водитель иномарки скрылся.  

В Молодечненском районе задержан водитель Audi, сбивший велосипедиста-1

Фото: УСК по Минской области  

Следственно-оперативной группой произведён осмотр места ДТП, Audi, зафиксированы следы, объекты, допрошены свидетели.  

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317. Задержан подозреваемый. Им оказался владелец иномарки, 43-летний житель Вилейки. С задержанным работают следователи.  

В Молодечненском районе задержан водитель Audi, сбивший велосипедиста-4

Фото: УСК по Минской области  

Назначено проведение ряда экспертиз.  

Осенью 2018 года в Молодечненском районе Audi сбила велосипедиста.  

Водитель легковушки скрылся – здесь подробнее.  

# Авария в Минской области # происшествия

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