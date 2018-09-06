ДТП ради страховки инсценировали в Гродненской области 11 человек. Их будут судить

Новости Беларуси. В Гродненской области группа людей инсценировала ДТП ради страховки.

По информации на сайте Генпрокуратуры, в суд направлено уголовное дело по обвинению 11 человек в страховом мошенничестве.

Во второй половине 2014 года житель Гродно и двое местных жителей создали преступную группу, чтобы завладеть деньгами страховых организаций.

Участники группы инсценировали ДТП, после чего обращались за страховыми выплатами. Нередко для инсценировок использовались поврежденные транспортные средства.

За два года – до декабря 2016 – обвиняемые совершили тринадцать эпизодов мошенничества, в результате которых получили незаконным путем 137 тысяч рублей.

Действия трех человека квалифицированы как мошенничество в особо крупном размере в составе организованной группы по ч.4 ст.209 УК РБ.

Другим обвиняемым инкриминировано мошенничество, совершенное повторно, группой лиц, в крупном размере, по ч.2 и ч.3 ст.209 УК РБ.

К двоим обвиняемым применена мера пресечения – заключение под стражу, а к остальным – подписка о невыезде и надлежащее поведение. На их имущество был наложен арест.