В Минске грузовик сбил женщину, которая переходила дорогу на красный свет

Новости Беларуси. 15 апреля в Минске на улице Кижеватова грузовик сбил на пешеходном переходе женщину. Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, когда загорелся зелёный свет, водитель автомобиля «МАЗ» возобновил движение. В этот момент на запрещающий сигнал светофора дорогу переходила женщина. Произошёл наезд.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Пострадавшая была доставлена в медучреждение. У пациентки диагностированы закрытая ЧМТ лёгкой степени, сотрясение мозга, ушибленные раны затылочной области и медиальной поверхности левой стопы.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома