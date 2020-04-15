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В Минске грузовик сбил женщину, которая переходила дорогу на красный свет

15 апреля 2020 13:36
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Новости Беларуси. 15 апреля в Минске на улице Кижеватова грузовик сбил на пешеходном переходе женщину. 

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, когда загорелся зелёный свет, водитель автомобиля «МАЗ» возобновил движение. В этот момент на запрещающий сигнал светофора дорогу переходила женщина. Произошёл наезд. 

В Минске грузовик сбил женщину, которая переходила дорогу на красный свет -1

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома 

Пострадавшая была доставлена в медучреждение. У пациентки диагностированы закрытая ЧМТ лёгкой степени, сотрясение мозга, ушибленные раны затылочной области и медиальной поверхности левой стопы. 

В Минске грузовик сбил женщину, которая переходила дорогу на красный свет -4

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома 

К месту аварии выезжали сотрудники ГАИ, представитель СК и специалист УГКСЭ по Минску. Ведётся проверка. 

На прошлой неделе в Минске Volkswagen сбил 2-летнего мальчика на самокате.

Ребёнок переходил дорогу на красный свет – подробнее здесь.  

# Авария в Минске # происшествия

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