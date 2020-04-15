В Минске грузовик сбил женщину, которая переходила дорогу на красный свет
Новости Беларуси. 15 апреля в Минске на улице Кижеватова грузовик сбил на пешеходном переходе женщину.
Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, когда загорелся зелёный свет, водитель автомобиля «МАЗ» возобновил движение. В этот момент на запрещающий сигнал светофора дорогу переходила женщина. Произошёл наезд.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
Пострадавшая была доставлена в медучреждение. У пациентки диагностированы закрытая ЧМТ лёгкой степени, сотрясение мозга, ушибленные раны затылочной области и медиальной поверхности левой стопы.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
К месту аварии выезжали сотрудники ГАИ, представитель СК и специалист УГКСЭ по Минску. Ведётся проверка.
На прошлой неделе в Минске Volkswagen сбил 2-летнего мальчика на самокате.
Ребёнок переходил дорогу на красный свет – подробнее здесь.