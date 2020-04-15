Прямой эфир

В Кореличском районе погрузчик врезался ковшом в Peugeot

15 апреля 2020 12:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 14 апреля около восьми часов утра в Кореличском районе погрузчик задел ковшом легковушку. 

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 51-летний водитель трактора выезжал на дорогу Кореличи – Щорсы. В то же время в направлении городского посёлка Кореличи за рулём Peugeot ехала 51-летняя женщина. 

В Кореличском районе погрузчик врезался ковшом в Peugeot-1

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома 

Когда иномарка проезжала мимо трактора, его водителя ослепило солнце. Тракторист не заметил легковушку и врезался ковшом в правый бок Peugeot. 

В Кореличском районе погрузчик врезался ковшом в Peugeot-4

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома 

Водитель иномарки получила сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки, женщина госпитализирована. Ведётся проверка. 

Несколько дней назад в Бресте на перекрёстке столкнулись Toyota и Volkswagen.

Пострадала водитель – подробнее здесь

# Авария в Гродненской области # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Бресте на перекрёстке столкнулись Toyota и Volkswagen
15 апреля 2020 08:01

В Бресте на перекрёстке столкнулись Toyota и Volkswagen

На пожаре в Климовичском районе погибла хозяйка дома
15 апреля 2020 07:17

На пожаре в Климовичском районе погибла хозяйка дома

Минчанин под видом респираторов продавал повязки сомнительного качества
15 апреля 2020 07:09

Минчанин под видом респираторов продавал повязки сомнительного качества