В Кореличском районе погрузчик врезался ковшом в Peugeot

Новости Беларуси. 14 апреля около восьми часов утра в Кореличском районе погрузчик задел ковшом легковушку. Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 51-летний водитель трактора выезжал на дорогу Кореличи – Щорсы. В то же время в направлении городского посёлка Кореличи за рулём Peugeot ехала 51-летняя женщина.

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

Когда иномарка проезжала мимо трактора, его водителя ослепило солнце. Тракторист не заметил легковушку и врезался ковшом в правый бок Peugeot.

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома