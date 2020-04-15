В Кореличском районе погрузчик врезался ковшом в Peugeot
Новости Беларуси. 14 апреля около восьми часов утра в Кореличском районе погрузчик задел ковшом легковушку.
Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 51-летний водитель трактора выезжал на дорогу Кореличи – Щорсы. В то же время в направлении городского посёлка Кореличи за рулём Peugeot ехала 51-летняя женщина.
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
Когда иномарка проезжала мимо трактора, его водителя ослепило солнце. Тракторист не заметил легковушку и врезался ковшом в правый бок Peugeot.
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
Водитель иномарки получила сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки, женщина госпитализирована. Ведётся проверка.
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