На пожаре в Климовичском районе погибла хозяйка дома
Новости Беларуси. 15 апреля в первом часу ночи в деревне Ходунь Климовичского района загорелся частный жилой дом.
По сведениям Могилёвского ОУМЧС, к моменту прибытия спасателей происходило горение внутри помещения, а также пламя охватило кровлю дома. Соседи сказали, что в здании находится человек.
Звено ГДЗС обнаружило в комнате на полу тело 62-летней хозяйки. Женщина проживала одна, характеризовалась удовлетворительно, на учёте не состояла.
Пожар потушен. Уничтожена кровля, повреждены стены и вещи в доме. Причина загорания выясняется.
На прошлой неделе в Быхове горел одноэтажный многоквартирный дом.
В огне погиб мужчина – подробности здесь.