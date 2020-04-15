На пожаре в Климовичском районе погибла хозяйка дома

Новости Беларуси. 15 апреля в первом часу ночи в деревне Ходунь Климовичского района загорелся частный жилой дом.

По сведениям Могилёвского ОУМЧС, к моменту прибытия спасателей происходило горение внутри помещения, а также пламя охватило кровлю дома. Соседи сказали, что в здании находится человек.