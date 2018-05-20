Брестские пограничники обнаружили в Opel 13 кг серебра. Металл изъят

Новости Беларуси. 19 мая в пункте пропуска «Мокраны» брестские пограничники изъяли более 13 кг серебра.

Фото: Государственный пограничный комитет Республики Беларусь

По сведениям Госпогранкомитета, микроавтобус Opel выезжал из Беларуси по «зелёному коридору». За рулём машины находился 50-летний брестчанин.

Фото: Государственный пограничный комитет Республики Беларусь

Во время осмотра автомобиля под сиденьем транспортного средства были обнаружены два полиэтиленовых пакета. Внутри находились пластины из серого металла (предположительно серебра) общей массой 13,6 килограмма.

Фото: Государственный пограничный комитет Республики Беларусь