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Брестские пограничники обнаружили в Opel 13 кг серебра. Металл изъят

20 мая 2018 13:06
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Новости Беларуси. 19 мая в пункте пропуска «Мокраны» брестские пограничники изъяли более 13 кг серебра.  

Брестские пограничники обнаружили в Opel 13 кг серебра. Металл изъят -1

Фото: Государственный пограничный комитет Республики Беларусь  

По сведениям Госпогранкомитета, микроавтобус Opel выезжал из Беларуси по «зелёному коридору». За рулём машины находился 50-летний брестчанин.  

Брестские пограничники обнаружили в Opel 13 кг серебра. Металл изъят -4

Фото: Государственный пограничный комитет Республики Беларусь  

Во время осмотра автомобиля под сиденьем транспортного средства были обнаружены два полиэтиленовых пакета. Внутри находились пластины из серого металла (предположительно серебра) общей массой 13,6 килограмма.  

Брестские пограничники обнаружили в Opel 13 кг серебра. Металл изъят -7

Фото: Государственный пограничный комитет Республики Беларусь  

Металл изъят и передан на экспертизу.  

На неделе в Каменецком районе за нарушение белорусско-польской границы был задержан гражданин Германии. 

Мужчина ехал на велосипеде в Грузию – подробности здесь.  

# Государственная граница Беларуси # происшествия # Фотофакт

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